Downey Jr. ganha mais de R$ 280 milhões com 'Vingadores: Ultimato'

Downey Jr. ganha mais de R$ 280 milhões com 'Vingadores: Ultimato'

No contrato, segundo a publicação, o ator ganhou um salário de R$ 20 milhões mais 8% do valor arrecado em bilheteria para atuar no longa como Tony Stark

Agência Folha Press

Publicado em 11 de julho de 2019 às 21:34

 - Atualizado há 6 anos

O ator Robert Downey Jr Crédito: Jimmy Rich

O ator Robert Downey Jr., 54, faturou, nada mais, nada menos do que R$ 282 milhões com o filme "Vingadores: Ultimato", no qual vive o protagonista. A informação é da revista Forbes.

No contrato, segundo a publicação, o ator ganhou um salário de R$ 20 milhões para atuar no longa como Tony Stark. Porém, ele também teria direito a receber 8% do valor arrecadado em bilheteria. E como a bilheteria do filme já é a segunda maior do mundo desde o dia 5 de maio, só atrás de "Avatar", ele ganhou o equivalente a R$ 282 milhões.

Foi em 2008 que Downey estrelou seu primeiro filme da Marvel. O papel foi em "Homem de Ferro". "Vingadores: Ultimato" ultrapassou "Titanic" em vendas e também foi o filme mais rápido a atingir US$ 1 bilhão, o equivalente pela cotação atual a R$ 3,75 bilhões. Precisou de apenas 11 dias para que isso ocorresse.

