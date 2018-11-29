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Música

DJ Snake aposta em hit com Selena Gomez para carnaval no Brasil

DJ Snake estará em algumas festas de carnaval no Brasil

Publicado em 29 de Novembro de 2018 às 11:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2018 às 11:21
O DJ francês Snake Crédito: Reprodução/Instagram @djsnake
O produtor francês DJ Snake, que fez sucesso em 2016 ao lançar a música Let me Love You com Justin Bieber, estará no Brasil para o carnaval do próximo.
Desta vez, o cantor aposta no novo hit Taki Taki, música produzida em parceria com Selena Gomez, Ozuna e Cardi B.
Com passagem por São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Florianópolis, ele se apresenta entre os dias 2 e 4 de março de 2019.
DJ Snake estará nas festas Rio Carnaval dos Sonhos, Camarote Salvador, Laroc e P12. A venda dos ingressos será anunciada em breve.
O clipe oficial de Taki Taki, lançado no começo de outubro, atingiu 400 milhões de visualizações em menos de um mês. Atualmente, conta com mais de 500 milhões de exibições.

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