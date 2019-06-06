Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sucesso e poder

'Diziam que podia fazer', diz Madonna sobre assédio de produtor

Prestes a lançar seu mais novo trabalho, o disco 'Madame X', Madonna disse que Weinstein 'ultrapassou todo tipo de linhas e barreiras, flertou comigo e fez propostas sexuais'

Publicado em 06 de Junho de 2019 às 16:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2019 às 16:45
Madonna, 60, revelou em uma entrevista ao jornal americano The New York Times, publicada nesta quarta-feira (5), que também sofreu assédio do produtor Harvy Weinstein, com quem trabalhou na distribuição de seu documentário "Truth or Dare" nos anos 1990.
Crédito: Reprodução/Instagram @madonna_julia_fan
Há décadas, Weinstein é acusado de má conduta sexual, chegando a ser expulso da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em 2017. Ele nega as acusações.
Prestes a lançar seu mais novo trabalho, o disco "Madame X", Madonna disse que Weinstein "ultrapassou todo tipo de linhas e barreiras, flertou comigo e fez propostas sexuais", mesmo sendo casado e a cantora estando "claramente não interessada nos avanços dele".
"Sabia que Harvey fazia o mesmo com outras mulheres na indústria. Todo mundo dizia 'Harvey pode fazer isso porque ele tem poder e sucesso, os filmes dele vão bem e todos querem trabalhar com ele'", revelou a cantora. 
Quando soube das denúncias feitas contra ele, a cantora disse que não comemorou, porque significa que algo ruim acontecia com as vítimas, mas que que achou "bom que alguém que estava abusando de seu poder por tantos anos finalmente foi denunciado e teve que responder por isso".
Na entrevista, Madonna também negou novamente de que Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, a teria convidado para um encontro nos anos 1990. O boato foi espalhado pelo próprio Trump.
"Filmamos um comercial da Versace em uma casa dele. Ele ligava o tempo todo e dizia 'Está tudo bem? Tudo confortável? Você está feliz?'. Trump e Weinstein tentavam compensar a insegurança que sentiam. Um homem que se sente seguro, alguém que se sente seguro de si, não sai por aí fazendo bullying com as pessoas".
Madonna ainda falou na entrevista sobre arte - revelando detalhes sobre sua coleção, com obras de Frida Khalo, Salvador Dalí - e disse que não consegue lutar contra o envelhecimento. "Uma imagem da sua bunda vai te trazer mais seguidores, mas também vai te dar mais críticos. Você fica nesse impasse".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renata Rivetti coordenou o estudo sobre a semana de 4 dias
Semana de 4 dias: resultados apontam aumento da produtividade
Imagem BBC Brasil
Por que filme sobre Michael Jackson 'tem tudo para ser o pior de 2026', segundo crítico da BBC
Imagem BBC Brasil
Irã ainda conseguiria fabricar bomba atômica com seu estoque de urânio enriquecido?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados