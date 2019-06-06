'Diziam que podia fazer', diz Madonna sobre assédio de produtor

Madonna, 60, revelou em uma entrevista ao jornal americano The New York Times, publicada nesta quarta-feira (5), que também sofreu Harvy Weinstein, com quem trabalhou na distribuição de seu documentário "Truth or Dare" nos anos 1990. , 60, revelou em uma entrevista ao jornal americano The New York Times, publicada nesta quarta-feira (5), que também sofreu assédio do produtor, com quem trabalhou na distribuição de seu documentárionos anos 1990.

Crédito: Reprodução/Instagram @madonna_julia_fan

Há décadas, Weinstein é acusado de má conduta sexual, chegando a ser expulso da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em 2017. Ele nega as acusações.

Prestes a lançar seu mais novo trabalho, o disco "Madame X" , Madonna disse que Weinstein "ultrapassou todo tipo de linhas e barreiras, flertou comigo e fez propostas sexuais", mesmo sendo casado e a cantora estando "claramente não interessada nos avanços dele".

"Sabia que Harvey fazia o mesmo com outras mulheres na indústria. Todo mundo dizia 'Harvey pode fazer isso porque ele tem poder e sucesso, os filmes dele vão bem e todos querem trabalhar com ele'", revelou a cantora.

Quando soube das denúncias feitas contra ele, a cantora disse que não comemorou, porque significa que algo ruim acontecia com as vítimas, mas que que achou "bom que alguém que estava abusando de seu poder por tantos anos finalmente foi denunciado e teve que responder por isso".

Estados Unidos, a teria convidado para um encontro nos anos 1990. O boato foi espalhado pelo próprio Trump. Na entrevista, Madonna também negou novamente de que Donald Trump , atual presidente dos, a teria convidado para um encontro nos anos 1990. Ofoi espalhado pelo próprio Trump.

"Filmamos um comercial da Versace em uma casa dele. Ele ligava o tempo todo e dizia 'Está tudo bem? Tudo confortável? Você está feliz?'. Trump e Weinstein tentavam compensar a insegurança que sentiam. Um homem que se sente seguro, alguém que se sente seguro de si, não sai por aí fazendo bullying com as pessoas".