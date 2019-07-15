Parabéns!

Di Ferrero e Ludmilla vencem terceira edição do Show dos Famosos

Na primeira temporada do quadro, em 2017, o campeão foi o ator Ícaro Silva. Na segunda, no ano passado, foi o cantor Mumuzinho

No ar desde 31 de março, o programa também contou com a participação do humorista Wellington Muniz e da atriz Mel Fronckowiak.

Os jurados foram os atores Claudia Raia e Miguel Falabella e o diretor Boninho.

FINALISTAS FALAM DA EXPERIÊNCIA

Chegar à final era o sonho de todos os competidores. Porém, segundo alguns deles, só o fato de estar na decisão já é um prêmio. "Gostava de me imaginar na final e já estou satisfeito com essa conquista. Não consigo mensurar quantas coisas lindas podem acontecer na minha vida depois desse quadro", conta Hugo Bonemer.

Di Ferrero também segue na mesma toada. "Para ser sincero, eu imaginava que iria chegar. Agora, se eu sou o favorito eu não sei. Só sei que eu estou me divertindo. Claro que vai ser incrível se eu ganhar, mas, por incrível que pareça, se eu não ganhar também, está tudo certo. Essa parte artística só somou muito na minha vida profissional. Isso me deu mais confiança."

Os dois competidores falam, também, quais foram as maiores dificuldades que encontraram durante o trajeto no quadro Show dos Famosos. No caso de Bonemer, rolou até dor durante as apresentações. "O momento mais delicado para mim foi usar salto, pois tenho um neuroma de morton em cada pé, que é uma inflamação do tamanho de uma bola de gude que fez dessa experiência algo tenso", relembra.

Di Ferrero afirma que sofreu um pouco nas apresentações de Justin Timberlake e de Andrea Bocelli. "Senti um pouco mais de dificuldade. Bocelli por ser muito diferente, um cantor lírico e que tem deficiência visual. Eu mergulhei nisso, usei uma lente que não deixava enxergar. Já Timberlake, era muita dança com muita marcação. Era um medley de três músicas como se fosse um show daqueles de duas horas. Amei fazer."

Já Diogo Nogueira elege as apresentações de Michael Bublé e Angela Roro como as mais complexas. "No primeiro, o desafio foi cantar em inglês. Já na Angela Roro foi interpretar como mulher. Foi divertido e bem cansativo, pois eram horas de dedicação."

COMO FORAM AS SEMIFINAIS

Ludmilla A cantora homenageou Ed Motta e entoou "Colombina". Até os trejeitos e sons com a voz como se fosse instrumento musical, ela conseguiu fazer. As firulas, aliás, foram o que deu mais trabalho, segundo ela própria. Apenas Boninho deu um 9,9.

Diogo Nogueira Com uma apresentação muito chamativa, Nogueira encarnou Ray Charles e cantou "Unchain My Heart" e "Hit The Road Jack". Miguel Falabella chegou a dizer que vocalmente Diogo se transformava no próprio Charles. As notas 10 partiram dos três jurados, do público de casa e da plateia.

Hugo Bonemer O ator veio com caracterizado como o cantor havaiano Israel Kamakawiwo'ole e cantou as músicas "Somewhere Over The Rainbow" e "What a Wonderful World". Os jurados nem conseguiram decifrar quem era por trás da maquiagem, que demorou seis horas. Ganhou nota 10 de todos.

Di Ferrero Ele ousou e imitou Cássia Eller. Até prótese nos seios ele colocou para dar vida à cantora. A música escolhida foi "Malandragem", uma das mais famosas da artista. A performance rendeu a ele três notas 9,9 do júri.

Solange Almeida Com uma nota 10 e duas 9,9 dos jurados, Solange se destacou ao homenagear Mariah Carey com o sucesso "Whithout You". Recebeu muitos elogios de Boninho com relação à qualidade vocal.

