Devido a fortes dores na coluna, Beth Carvalho fará show deitada

Mas Beth, que sofre com problemas de coluna há anos, tem sentido muitas dores, algo que a impossibilita de ficar em pé. Mas isso não é o bastante para fazer com que a Rainha do Samba deixe de se apresentar para seu público. E ela irá, mas para isso terá de se apresentar deitada.

amanhã (sábado, 1) ela vai cantar deitada. esse touro bicho fera indesabável voz ancestral. num divã. que é na verdade o que fazemos todas quando cantamos: somos horizontais. somos o corpo. suturamos a caixa torácica em ossos, sangue, coração. isso é história, nunca houve. o samba deitado. quem não gosta de samba é doente da cabeça aos pés. ela não. ela não é doente, ela é mutante, ela é quem sabe, ela é saúde ela é o samba. ela é um país. deitado como ele está. o país doente, ela sã. que orgulho eu tenho dessa mulher. que honra esse ser de coragem ter um dia deitado também pra parir a mim. vai, minha mãe, canta como for, até o fim você é infinita!