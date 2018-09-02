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Rio de Janeiro

Devido a fortes dores na coluna, Beth Carvalho fará show deitada

Beth sofre com problemas de coluna há anos e tem sentido muitas dores, algo que a impossibilita de ficar em pé
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2018 às 21:12

Publicado em 01 de Setembro de 2018 às 21:12

Beth Carvalho Crédito: Divulgação
A sambista Beth Carvalho tem série de shows marcados, em que dividirá o palco com o grupo Fundo de Quintal, seu afilhado. Neste sábado, 1, eles estarão no Rio de Janeiro, na casa KM de Vantagens Hall RJ.
Mas Beth, que sofre com problemas de coluna há anos, tem sentido muitas dores, algo que a impossibilita de ficar em pé. Mas isso não é o bastante para fazer com que a Rainha do Samba deixe de se apresentar para seu público. E ela irá, mas para isso terá de se apresentar deitada.
> "Os remédios me derrubaram demais", diz Simaria sobre o tratamento de tuberculose
Foi o que sua filha Luana Carvalho explicou em sua página do Facebook, junto com um vídeo da mãe ensaiando
amanhã (sábado, 1) ela vai cantar deitada. esse touro bicho fera indesabável voz ancestral. num divã. que é na verdade o que fazemos todas quando cantamos: somos horizontais. somos o corpo. suturamos a caixa torácica em ossos, sangue, coração. isso é história, nunca houve. o samba deitado. quem não gosta de samba é doente da cabeça aos pés. ela não. ela não é doente, ela é mutante, ela é quem sabe, ela é saúde ela é o samba. ela é um país. deitado como ele está. o país doente, ela sã. que orgulho eu tenho dessa mulher. que honra esse ser de coragem ter um dia deitado também pra parir a mim. vai, minha mãe, canta como for, até o fim você é infinita!

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