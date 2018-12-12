Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
EITA

Devendo pensão, Latino doa piano de R$ 60 mil para igreja evangélica

'Meu presente de Natal', disse o cantor ao anunciar a oferta no altar da igreja

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 16:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 16:10
O cantor Latino Crédito: Reprodução/Instagram @latino
Latino fez uma doação generosa para uma igreja evangélica. O piano de cauda do cantor, avaliado em R$ 60 mil, foi dado como oferta para o grupo religioso. "A luta que você está tendo para conseguir restaurar, pagar as contas... Fiquei sensibilizado. Não sou profeta, mas vejo, na próxima igreja, um piano de cauda e esse é o meu presente para vocês", disse Latino, aparentemente se dirigindo ao líder da igreja, em um vídeo publicado pelo cantor no Instagram.
"Eu tenho um piano de cauda em casa e essa é minha doação, no valor de R$ 60 mil, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar ainda mais as melodias. Esse é meu presente de Natal", completou o cantor ao anunciar a oferta no altar da igreja.
Pensão
Segundo publicação do jornal Extra, da semana passada, Latino estaria devendo quatro meses de pensão para um dos filhos e ainda não teria quitado a dívida referente ao período de fevereiro de 2014 a maio de 2015.
Nos comentários do vídeo de Latino, os seguidores se dividiram entre relembrar o fato da pensão e parabenizá-lo pelo ato. "E a pensão, vai pagar quando?", perguntou uma pessoa. "Deixa o cara. A gente só sabe o que a mídia fala, não sabemos nada sobre a vida dele. Parabéns, Latino", escreveu outro seguidor.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados