'Deus vai vir com a cura', diz Mr. Catra sobre câncer no estômago

"Foi tudo muito rápido, apesar de já ter passado um ano. Demorei para contar por que a certeza que estava tudo bem eu já tinha, mas estava sem disposição por causa da quimioterapia. Sou um cara que trago alegria, é muito triste vir trazer essas ideias", desabafou o cantor. "Decidi que, quando melhorasse, ia falar tudo ao público. Quando vi esperança, que tinha salvação, falei: 'vamos abrir a boca e dizer estou enfermo, mas está tudo bem'", continuou Catra, que já perdeu 35 quilos por conta das restrições alimentares em decorrência do câncer.