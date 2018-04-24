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'Deus vai vir com a cura', diz Mr. Catra sobre câncer no estômago

Funkeiro já perdeu 35 quilos por conta das restrições alimentares em decorrência da doença

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 17:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 17:10
Mr. Catra fala sobre câncer no 'Super Pop', de Luciana Gimenez Crédito: Divulgação/Rede TV
Em participação no programa SuperPop, da RedeTV!, nesta segunda-feira, 23, o cantor Mr. Catra falou com a apresentadora Luciana Gimenez sobre o tratamento do câncer no estômago.
"Foi tudo muito rápido, apesar de já ter passado um ano. Demorei para contar por que a certeza que estava tudo bem eu já tinha, mas estava sem disposição por causa da quimioterapia. Sou um cara que trago alegria, é muito triste vir trazer essas ideias", desabafou o cantor. "Decidi que, quando melhorasse, ia falar tudo ao público. Quando vi esperança, que tinha salvação, falei: 'vamos abrir a boca e dizer estou enfermo, mas está tudo bem'", continuou Catra, que já perdeu 35 quilos por conta das restrições alimentares em decorrência do câncer.
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"A colheita é conforme a plantação, não tem jeito. Não foi Deus que deu essa enfermidade, a culpa é minha. Foi álcool, noites de sonos perdidas é o pior veneno de todos. Eu descansava, não dormia. Agora as coisas estão retomando os eixos. Do mesmo jeito que contraí esse câncer, Deus vai vir com a cura", disse, respondendo sobre os prováveis motivos para o surgimento da doença.

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