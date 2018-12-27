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Tratamento

'Deus me tirou da cova', diz Deise do Fat Family após alta hospitalar

'A Fat Family está em festa. Depois de quatro meses internada, entre estes, 19 dias em coma, Deise está de alta', constou em comunicado divulgado nas redes sociais do grupo

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 12:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2018 às 12:25
A cantora Deise, do Fat Family Crédito: Reprodução/Instagram @deisefatfamily
A cantora Deise, do grupo Fat Family, recebeu alta do hospital em que estava internada para o tratamento de um câncer desde setembro.
"A Fat Family está em festa. Depois de quatro meses internada, entre estes, 19 dias em coma, Deise está de alta", constou em comunicado divulgado nas redes sociais do grupo no último na última sexta-feira, 21.
"Deus é fiel sempre. Quero agradecer a todos os fãs e amigos de trabalho, o meu muito obrigado pelas orações pois Deus me tirou da cova. Quero agradecer minha família que estiveram o tempo todo comigo orando e cuidando e quero agradecer minha filha", escreveu Deise em seu Instagram.
Sua filha, Talita, comemorou a notícia: "Melhor surpresa de todas que Deus poderia nos dar. Obrigada senhor Jesus por tudo que tem feito. Obrigada a todos pelas orações do Brasil e do mundo."

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