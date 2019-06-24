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'Desisto de entender o povo', diz Anitta após críticas por não sorrir

Poderosa recebeu alguns fãs sem sorrir e acabou sendo criticada por isso

Publicado em 24 de Junho de 2019 às 18:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2019 às 18:04
Crédito: Reprodução/Instagram @maisanittamenosrecalque
Um vídeo no qual Anitta posa para fotos com fãs viralizou no último fim de semana, quando internautas criticaram a cantora por estar com a "cara fechada" e supostamente receber os fãs de má vontade. Apesar dos comentários satirizando a situação, alguns perfis saíram em defesa da cantora, que também se pronunciou sobre o assunto.
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"Aos que compartilham este vídeo: artistas ficam cansados. Tenham empatia. Apesar de toda a agenda, Anitta ainda assim parou para tirar fotos quando muito cansada (vemos a van de trabalho dela). Não é difícil olhar por outro ângulo, gente!", dizia a publicação no perfil do Twitter de um portal de notícias sobre música.
> Anitta vai gravar música com Christina Aguilera, diz produtor
Em resposta, Anitta expressou: "e tem alguém falando mal dessa situação onde eu tirei foto com dezenas de fãs que me esperavam no aeroporto às 6 da manhã depois de um show sem ter dormido ainda nem uma hora sequer? Se tiver aí, eu realmente desisto de entender o povo".

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