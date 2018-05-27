'Desculpa se errei, sou humana', escreve Xuxa para Ivete Sangalo

A apresentadora Xuxa publicou uma mensagem em tom de desabafo no dia do aniversário de sua amiga Ivete Sangalo.

"Como eu te amo... Desculpa se errei alguma vez com você, você é especial e eu sou humana. Seja feliz sempre", escreveu, sem dar mais detalhes.

Ivete, que completa 46 anos de idade neste domingo, 27, recebeu 96 fotos publicadas por sua equipe em sua própria conta de Instagram, com familiares e amigos desejando-lhe felicidades.