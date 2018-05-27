Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aniversário de Ivete

'Desculpa se errei, sou humana', escreve Xuxa para Ivete Sangalo

Ivete completa 46 anos neste domingo (27)

Publicado em 27 de Maio de 2018 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2018 às 16:59
A apresentadora Xuxa publicou uma mensagem em tom de desabafo no dia do aniversário de sua amiga Ivete Sangalo.
"Como eu te amo... Desculpa se errei alguma vez com você, você é especial e eu sou humana. Seja feliz sempre", escreveu, sem dar mais detalhes.
Ivete, que completa 46 anos de idade neste domingo, 27, recebeu 96 fotos publicadas por sua equipe em sua própria conta de Instagram, com familiares e amigos desejando-lhe felicidades.
Além disso, diversas personalidades publicaram mensagens de parabéns à cantora em suas redes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados