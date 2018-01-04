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TELEVISÃO

Demitido do SBT, Moacyr Franco ganha homenagem na Globo

Artista foi entrevistado por Rafael Cortez para o programa 'Video Show'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2018 às 21:00

Publicado em 03 de Janeiro de 2018 às 21:00

Fora do SBT, Moacyr Franco participou do Vídeo Show, da TV Globo Crédito: Divulgação/TV Globo
Demitido do SBT após 20 anos de serviços prestados, Moacyr Franco recebeu uma bela homenagem do Video Show, da Globo, nesta quarta-feira, 3.
Anunciado pelos apresentadores Joaquim Lopes e Sophia Abrão como 'grande artista', ele foi até os estúdios Globo para um encontro com o repórter Rafael Cortez, onde relembrou algumas passagens de suas passagens pela emissora. Os trabalhos executados no SBT e em outras concorrentes foram ignorados.
"Eu era pintor de uma oficina. Fazia carroceria de caminhões. Um dia apareceu um maestro que queria pintar a estante de uma orquestra. Ele me perguntou quanto era [o serviço], e eu falei: 'se o senhor me deixar cantar um bolero eu faço de graça'. E eu fiz. Foi a orquestra Tapajós", disse Moacyr, sobre o início de sua carreira artística.
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Na Globo, ele trabalhou ininterruptamente entre 1971 e 1980, onde apresentou três programas: Moacyr Franco Especial, Moacyr Franco Show e Moacyr TV. Além disso, teve músicas que foram temas de novelas, como Uma Rosa com Amor (1972) e Fogo Sobre a Terra (1974).
Durante a homenagem, Rafael Cortez falou sobre o incêndio que atingiu os Estúdios Globo, em 1976, e mostrou fotos e vídeos de Moacyr ajudando a salvar as latas de fitas que guardavam os vídeos de acervo da emissora. "Gente de todas as áreas, do jornalismo, salvando tudo. Me arrepio só de falar."
"Por enquanto é só. Espero que vocês tenham gostado da minha história, que não acaba aqui não. Ainda tem muita coisa. Boa tarde", disse o artista no encerramento da reportagem, que durou quase nove minutos.

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