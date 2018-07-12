Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Roubo

Demi Moore tem cartão clonado e ladrão gasta R$ 652 mil

David Matthew Read se passou pela atriz para obter o cartão e cometer a fraude

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 21:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2018 às 21:59
Demi Moore Crédito: Reprodução
A atriz norte-americana Demi Moore foi vítima de uma fraude ao ter seu cartão de crédito clonado no início do ano. O ladrão chegou a gastar US$ 169 mil (cerca de R$ 652 mil) em compras antes de ser pego pelas autoridades federais dos Estados Unidos.
Segundo o site TMZ, David Matthew Read enviou um e-mail para a American Express se passando pela atriz e pediu um novo cartão para substituir um que havia sido roubado. O site não tem informações de como Read conseguiu os dados pessoais de Demi ou como desbloqueou o cartão.
O FBI identificou o ladrão através de câmeras de lojas em Los Angeles e quando foi capturado pelas autoridades, em abril, admitiu a culpa. Ele está preso e aguarda julgamento na cidade californiana. O TMZ entrou em contato com os representantes da atriz, mas não obteve resposta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados