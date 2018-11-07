Demi Lovato volta às redes sociais e incentiva seguidores a votarem

07/11/2018 - Cantora publicou primeira foto no Instagram após internação Crédito: Instagram / @ddlovato

A cantora Demi Lovato publicou sua primeira foto no Instagram após passar mais de três meses em reabilitação devido a uma overdose. No post, a artista aparece em frente a uma urna para participar da votação nas eleições legislativas americanas, que foram realizadas na terça-feira, 6. "Eu sou muito grata por estar em casa a tempo de votar", disse.

Recuperada, Demi ainda aproveitou a ocasião e fez um apelo para que seus seguidores não deixem de votar. "Um voto pode fazer a diferença, então tenham certeza de suas vozes sejam ouvidas", alertou a cantora.

No final de julho, Demi sofreu uma overdose e ficou internada por 10 dias num hospital. De acordo com site TMZ, a causa da overdose teria sido o uso combinado de oxicodona e um opiáceo chamado fentanil.