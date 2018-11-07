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RECUPERADA

Demi Lovato volta às redes sociais e incentiva seguidores a votarem

'Eu sou muito grata por estar em casa a tempo de votar', disse a cantora

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 20:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 20:14
07/11/2018 - Cantora publicou primeira foto no Instagram após internação Crédito: Instagram / @ddlovato
A cantora Demi Lovato publicou sua primeira foto no Instagram após passar mais de três meses em reabilitação devido a uma overdose. No post, a artista aparece em frente a uma urna para participar da votação nas eleições legislativas americanas, que foram realizadas na terça-feira, 6. "Eu sou muito grata por estar em casa a tempo de votar", disse.
Recuperada, Demi ainda aproveitou a ocasião e fez um apelo para que seus seguidores não deixem de votar. "Um voto pode fazer a diferença, então tenham certeza de suas vozes sejam ouvidas", alertou a cantora.
No final de julho, Demi sofreu uma overdose e ficou internada por 10 dias num hospital. De acordo com site TMZ, a causa da overdose teria sido o uso combinado de oxicodona e um opiáceo chamado fentanil.
A cantora chegou a comemorar um período de seis anos sem usar drogas no início do ano, mas ela acabou revelando que já não estava mais sóbria durante uma apresentação no Rock in Rio Lisboa em junho.

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