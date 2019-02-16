Demi Lovato tem recaída e se interna em clínica de reabilitação de drogas, diz site

Demi Lovato Crédito: Reprodução/Instagram @ddlovato

A cantora americana Demi Lovato, 26, voltou para a clínica de reabilitação para se tratar do vício em álcool e drogas. A informação é do portal The Shade Room. A recaída teria acontecido nas últimas semanas.

Ainda segundo o portal, o regresso à reabilitação pode ter a ver com um estresse que ela passou. Demi foi atacada nas redes sociais depois de ter compartilhado um meme (imagem divertida) sobre o rapper 21 Savage. O artista esteve envolvido em uma polêmica pelo fato de precisar ser deportado dos Estados Unidos. Demi disse que o fato era engraçado. Nos comentários, as pessoas destilaram ódio e ofensas a ela, como "vá injetar mais heroína". A cantora teve de deletar a sua conta no Twitter.

A artista chegou a pedir desculpas pelo comentário e reiterou que não queria ofender ninguém. Ela também usou o Instagram para mostrar mensagens pesadas de alguns seguidores. Esse fato pode ter feito com que ela tivesse uma recaída.

Demi Lovato sofreu uma overdose em julho do ano passado. Na ocasião, ficou até novembro internada para se recuperar. Ela estava há três meses se recuperando em casa.

No início de 2019, Demi parecia mais confiante sobre sua recuperação. Pelas redes sociais, Demi Lovato mostrou que passou a virada tomando apenas suco de maçã. E ainda escreveu uma mensagem positiva. "Estou grata por todos os aprendizados que tive neste ano. Jamais vou deixar de valorizar cada dia de minha vida, mesmo os dias ruins", escreveu.