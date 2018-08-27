Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
POLÊMICA

Demi Lovato sabia 'exatamente' o que estava comprando, diz traficante

Homem que vendeu drogas para a cantora afirma que ela tinha consciência do poder dos químicos

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 18:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 18:40
Demi Lovato e sua dançarina, Dani Vitale Crédito: Reprodução/Instagram @danivitale
O homem que vendeu as drogas para Demi Lovato na noite em que ela teve uma overdose disse que ela sabia "exatamente" o que estava comprando, de acordo com informações do site TMZ.
Brandon Johnson disse que levou as drogas após uma chamada de Demi e que eles fumaram juntos. Ele sugeriu ainda que os dois já tinham usado drogas juntos em outras ocasiões e que também tiveram relações sexuais. As fontes ligadas a Demi Lovato negaram essas informações.
Quanto à substância, Johnson disse que Demi sabia que elas eram fortes, mas ele nega ter misturado com fentanil - o mesmo opioide que causou a morte de Prince.
Johnson disse ainda que saiu da casa por volta de 8h da manhã, e que Demi estava dormindo sem sinais de problemas. Um assistente encontrou a cantora por volta de 11h30 e chamou uma ambulância.
Demi Lovato está numa clínica de reabilitação.
OVERDOSE
No dia 24, Demi foi internada em um hospital de Los Angeles, nos Estados Unidos, após sofrer uma overdose - a primeira informação do TMZ dizia que a droga era a heroína.
Fontes próximas à cantora dizem que ela estava numa festa em West Hollywood, e depois foi para casa. O traficante teria levado um papel alumínio com oxicodona. Pelas informações do site, e sem Demi saber, o lote também teria fentanil (outro opiáceo)
Ela foi encontrada inconsciente pelos paramédicos. Foi, então medicada com Narcan, usado em casos de overdoses com narcóticos. A cantora foi levada às pressas da casa onde mora, em Hollywood Hills, para um hospital na região.
Por conta do incidente, Demi Lovato também cancelou a turnê de Tell Me You Love Me na América do Sul. Os shows estavam marcados para acontecer em seis cidades de Chile, Argentina e Brasil a partir de 14 de novembro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados