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Vício em drogas

Demi Lovato deixa clínica de reabilitação após três meses

A cantora já tinha histórico com uso de drogas antes da internação, mas chegou a comemorar, no início deste ano, seis anos de sobriedade

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 12:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2018 às 12:23
. Crédito: Reprodução/Instagram @ddlovato
A cantora norte-americana Demi Lovato foi fotografada na noite de sábado, 3, saindo de um restaurante em Beverly Hills, na Califórnia. A imagem, publicada pelo site de celebridades TMZ, é a primeira da artista após deixar a clínica de reabilitação em que esteve internada por 90 dias.
No final de julho, Demi sofreu uma overdose e ficou internada por 10 dias num hospital. De acordo com o próprio TMZ, à época, a causa da overdose teria sido o uso de oxicodona com outro opiácio, fentanil, a mesma droga que matou Prince e Lil Peep recentemente. Ainda segundo a publicação, a cantora não sabia da mistura ao receber o pacote de um traficante.
Após receber alta do hospital, já no começo de agosto, Lovato se internou na clínica de reabilitação.
Além de publicar a imagem de Demi, num carro ao lado do designer de roupas Henry Levy, o TMZ relatou que, no restaurante, a cantora estava "feliz e sorrindo" durante todo o jantar.
A cantora já tinha histórico com uso de drogas antes da internação, mas chegou a comemorar, no início deste ano, seis anos de sobriedade. Em junho, porém, Demi apresentou no Rock in Rio Lisboa uma canção chamada "Sober", em que revelava não estar mais sóbria.

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