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Deise, do Fat Family, se recupera; Talita Cipriano, sua filha, comemora

Família de Deise Cipriano, do Fat Family, comunicou em setembro que a cantora estava com câncer

Publicado em 07 de Dezembro de 2018 às 17:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2018 às 17:25
Deise, do Fat Family, no hospital e ao lado de sua filha, Talita Crédito: Instagram / @deisefatfamily
Talita Cipriano, que se destacou no "The Voice Kids" este ano, comemorou em suas redes sociais a melhora da mãe, Deise, do grupo Fat Family. "Em primeira mão, ela já está falando. Estou amando", escreveu a jovem em uma publicação no Instagram Stories.
"Oi, minha gente. Minha filha está aqui me irritando no hospital, vê se pode. Beijo para todos, Deus abençoe", falou Deise, que não aparece no vídeo.
Simone, irmã da cantora, também celebrou o momento em sua rede social. "Feliz com a recuperação da minha irmã. Deus nos surpreende a cada dia", escreveu.
Em setembro, Deise passou pela primeira sessão de quimioterapia após diagnóstico de câncer. Ela estava internada na UTI do Instituto do Câncer de São Paulo. Talita raspou a cabeça para apoiar a mãe no combate à doença.
Talita Cipriano comemora melhora da mãe, Deise, do Fat Family Crédito: Instagram/talitadeisinha

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