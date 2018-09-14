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RECUPERAÇÃO

Deise, do Fat Family, passa por 1ª quimioterapia após diagnóstico de câncer

Segundo comunicado divulgado por familiares, cantora respondeu bem à 1ª sessão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2018 às 20:26

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 20:26

Deise, do Fat Family, passa por 1ª quimioterapia após diagnóstico de câncer. Na foto, ela aparece com a filha Crédito: Instagram/@Simonefatfamily
A cantora Deise, conhecida por integrar o grupo Fat Family, está passando por um tratamento após ser diagnosticada com câncer. A artista está internada na UTI do Instituto do Câncer de São Paulo, de acordo com um comunicado publicado por sua filha, Talita Cipriano em seu Instagram na quinta-feira, 13.
Segundo foi informado, a cantora "respondeu bem à primeira sessão de quimioterapia" e "está passando por uma nova bateria de exames para saber exatamente onde o tumor está alojado."
No momento, Deise não tem previsão de alta e pode receber apenas a visita de alguns familiares, que, inclusive, foram ao local para lhe apoiar no último domingo, dia 9.

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