Deborah Secco revela que vai apagar sete tatuagens do corpo

A atriz Deborah Secco Crédito: Reprodução/Instagram @dedesecco

Deborah Secco, 39, revelou que vai apagar suas sete tatuagens pelo seu coro para dar espaço a outras. "Estou sem espaço e quero fazer umas novas. Como ator não pode fazer muitas, resolvi apagar essas", disse ela ao portal F5, da Folha de S.Paulo. A ideia é que os novos desenhos sejam feitos nos mesmos lugares que os atuais.

A atriz revelou que pretende tatuar o nome da filha, fruto do relacionamento com o marido, Hugo Moura, 28 - a menina tem três anos. "Quero fazer o nome da Maria Flor".

Mãe coruja assumida, Secco afirma que está em sua melhor fase de vida graças à maternidade.

"Eu era uma pessoa muito realizada profissionalmente, mas com uma lacuna na vida pessoal. Graças a Deus, hoje tenho um marido e uma filha incríveis. Isso me deixou muito mais profunda, e as mulheres profundas são muito mais interessantes do que aquelas que são rasas."

Na tarde desta segunda (4), Secco foi nomeada rainha do Baile do Copa 2019, tradicional evento do Carnaval carioca, que acontece no hotel Copacabana Palace no dia 2 de março. Além disso, ela será musa do Camarote Allegria, na Marquês de Sapucaí.

As festas infantis também estão na lista de eventos carnavalescos da atriz.

"Sempre vou nos bloquinhos fantasiada com a Maria Flor. Essa coisa da dança e da música... Ela curte demais. Na verdade ela usa fantasia todo dia, vive nesse mundo fantástico (...) O Carnaval nada mais é do que o dia que a gente pode levar isso para fora de casa, sem sermos loucos. Ela espera muito por essa época."