Deborah Secco recebe alta de hospital em SP após 4 dias de internação

A atriz Deborah Secco Crédito: Reprodução/Instagram @dedesecco

Deborah Secco, 39, recebeu alta do hospital Sírio Libanês nesta quarta-feira (29), na zona Sul de São Paulo, depois de ficar internada por 4 dias por um processo de reação alérgica que teve no último sábado (25).

Segundo nota enviada pela assessoria da atriz para a Folha, Deborah recebeu alta e está bem, porém deve seguir de repouso em casa. "Ela recebeu alta hoje e está bem. Vai para casa hoje, continuar com repouso e medicações. Mas está bem".

Nem a atriz nem sua assessoria contaram detalhes sobre a reação alérgica que Deborah teve, muito menos o motivo de que se deu todo o processo médico.

Deborah Secco está de férias da TV Globo desde o fim de sua personagem "Karola", uma vilã que fez muito sucesso na novela "Segundo Sol" (2018).

De férias com o marido, Deborah comentou sobre como Moura, 28, é julgado como ator por ser casado com ela. "As pessoas são muito maldosas e acabam julgando ele como o cara que usa a Deborah para isso", disse.