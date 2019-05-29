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Deborah Secco recebe alta de hospital em SP após 4 dias de internação

Atriz foi internada depois de uma reação alérgica

Publicado em 

29 mai 2019 às 19:56

Publicado em 29 de Maio de 2019 às 19:56

A atriz Deborah Secco Crédito: Reprodução/Instagram @dedesecco
Deborah Secco, 39, recebeu alta do hospital Sírio Libanês nesta quarta-feira (29), na zona Sul de São Paulo, depois de ficar internada por 4 dias por um processo de reação alérgica que teve no último sábado (25). 
Segundo nota enviada pela assessoria da atriz para a Folha, Deborah recebeu alta e está bem, porém deve seguir de repouso em casa. "Ela recebeu alta hoje e está bem. Vai para casa hoje, continuar com repouso e medicações. Mas está bem".
Nem a atriz nem sua assessoria contaram detalhes sobre a reação alérgica que Deborah teve, muito menos o motivo de que se deu todo o processo médico.
Deborah Secco está de férias da TV Globo desde o fim de sua personagem "Karola", uma vilã que fez muito sucesso na novela "Segundo Sol" (2018).
De férias com o marido, Deborah comentou sobre como Moura, 28, é julgado como ator por ser casado com ela. "As pessoas são muito maldosas e acabam julgando ele como o cara que usa a Deborah para isso", disse.
Apesar disso, a atriz afirma que Moura está conseguindo superar as dificuldades no papel de Daniel na nova fase de "Malhação". "Ele focou, estudou, evoluiu e está construindo a trajetória dele, porque é muito difícil mesmo querer ser a mesma coisa que sua mulher já é há tantos anos", disse.

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