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Deborah Secco rebate seguidor que ofendeu seu marido no instagram

A atriz é casada com Hugo Moura desde 2015 com quem tem uma filha

Publicado em 

13 mai 2019 às 22:47

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 22:47

A atriz Deborah Secco e o marido, Hugo Moura Crédito: Reprodução/Instagram @hugomourag
A atriz Deborah Secco, 39, passou por um constrangimento no Instagram e teve de rebater um seguidor que ofendeu o marido dela, o ator Hugo Moura, que atualmente vive Daniel, um professor de luta, em "Malhação".
Em uma postagem da atriz, ela resolveu brincar com um aplicativo que muda a fisionomia do sexo feminino para o masculino. Em um vídeo, já com um rosto de homem gerado pelo aplicativo, se divertiu ao imitar uma voz masculina.
Em um dos comentários, um rapaz resolveu partir para um lado diferente do que ela imaginava. "Ficou mais macho do que seu marido que é meio afeminado", disse ele.
Logo na sequência, um outro fã tentou defender os artistas. "Mas ele pega a Deborah Secco. E você, macho viril?", escreveu.
Em seguida, Deborah marcou o nome do fã que a defendeu e se posicionou com relação ao que tinha acabado de ler. "Não espalha o mico", escreveu a atriz, casada com Hugo Moura desde 2015 e com quem tem uma filha.
Em recente entrevista a reportagem, Hugo disse que provaria o seu talento e que não se intimidava por ser marido de Deborah Secco. Esse é o segundo papel da carreira recente do ator. O primeiro foi como um garoto de programa em "Segundo Sol" (2018)
"Se as pessoas precisam que eu prove que realmente estou empenhado em ser um bom ator, então vamos provar, vamos cair para dentro [...] Esse estigma [marido de Deborah] é muito forte, mas uso isso como um impulso e não como uma âncora."

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