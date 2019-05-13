Deborah Secco rebate fã que chamou marido de afeminado: "Mico"

Deborah Secco teve ela mesma que sair em defesa do marido, Hugo Moura, na tarde desta segunda (13). A atriz fez um vídeo com o aplicativo com filtro masculino e brincou se ela seria bom partido caso fosse homem. Nos vídeos, a global até brinca com a voz.
Um fã, então, decidiu comentar no post: "Ficou mais macho do que seu marido, que é meio afeminado".
Logo depois, um outro fã respondeu o comentário: "Mas ele pega a Deborah Secco. E você, macho viril?", debochando da atitude do rapaz.
Em seguida, a própria atriz decidiu interceder na conversa e soltou: "Não espalha o mico", já indicando que iria ignorar o autor da crítica.