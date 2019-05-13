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Deborah Secco rebate fã que chamou marido de afeminado: "Mico"

Atriz saiu em defesa do eleito, Hugo Moura, depois de críticas na web

Publicado em 

13 mai 2019 às 18:20

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 18:20

A atriz Deborah Secco e o marido, Hugo Moura Crédito: Reprodução/Instagram @hugomourag
Deborah Secco teve ela mesma que sair em defesa do marido, Hugo Moura, na tarde desta segunda (13). A atriz fez um vídeo com o aplicativo com filtro masculino e brincou se ela seria bom partido caso fosse homem. Nos vídeos, a global até brinca com a voz. 
Um fã, então, decidiu comentar no post: "Ficou mais macho do que seu marido, que é meio afeminado". 
Logo depois, um outro fã respondeu o comentário: "Mas ele pega a Deborah Secco. E você, macho viril?", debochando da atitude do rapaz. 
Em seguida, a própria atriz decidiu interceder na conversa e soltou: "Não espalha o mico", já indicando que iria ignorar o autor da crítica. 

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