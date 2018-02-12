De seios de fora, Cleo Pires chama atenção em camarote

A atriz Cleo Pires chegou causando no primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do carnaval carioca, neste domingo (11). Quando o Império Serrano - a primeira escola a cruzar a avenida - pisou na Passarela do Samba, ela já estava a postos, ao lado de amigos e atraindo muitos olhares.

Com o abadá cortado na altura do peito e os seios escondidos somente por adesivos de coração, ela explicou o look. "É a feiticeira do amor, representa a mágica do amor", contou ela ao G1. "Fiz questão de mostrar", completou.

No Instagram, a atriz já havia dado o recado do que esperava da folia: "Vocês queriam lacração babys? Aqui estou toda trabalhada no coração pronta para curtir 100 carnavais em 1! Ahhh Sapucaí que saudade que eu tava do seu batuque", escreveu ela ao postar a foto do look.