Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
OUSADA

De seios de fora, Cleo Pires chama atenção em camarote

Atriz explicou que estava fantasiada de feiticeira do amor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2018 às 17:51

Publicado em 12 de Fevereiro de 2018 às 17:51

A atriz Cleo Pires chegou causando no primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do carnaval carioca, neste domingo (11). Quando o Império Serrano - a primeira escola a cruzar a avenida - pisou na Passarela do Samba, ela já estava a postos, ao lado de amigos e atraindo muitos olhares.
Com o abadá cortado na altura do peito e os seios escondidos somente por adesivos de coração, ela explicou o look. "É a feiticeira do amor, representa a mágica do amor", contou ela ao G1. "Fiz questão de mostrar", completou.
Leia mais notícias de Entretenimento
No Instagram, a atriz já havia dado o recado do que esperava da folia: "Vocês queriam lacração babys? Aqui estou toda trabalhada no coração pronta para curtir 100 carnavais em 1! Ahhh Sapucaí que saudade que eu tava do seu batuque", escreveu ela ao postar a foto do look.
Atriz Cleo Pires vestida para curtir o carnaval do Rio, no camarote Crédito: Instagram/Cleo Pires

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Venda de veículos usados e seminovos cresce 17,2% no primeiro trimestre no ES
Imagem de destaque
9 livros nacionais prontos para o cinema
Imagem de destaque
Crédito imobiliário com recursos da poupança somou R$ 11,8 bilhões em fevereiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados