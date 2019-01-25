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De saia, Nego do Borel posta: "Dia de virar uma de vocês"

Foto foi postada em grupo de fãs no Facebook

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 17:32

Publicado em 

25 jan 2019 às 17:32
O cantor Nego do Borel posta foto de saia em grupo que mantém ativo com fãs no Facebook Crédito: Reprodução/Facebook Leno Maycon
Polêmica virou o nome do meio de Nego do Borel desde que ele decidiu fazer um comentário considerado transfóbico sobre a travesti Luisa Marilac. Agora, o cantor fez um post em um grupo de fãs no Facebook usando uma saia jeans com a legenda: "Hoje é sexta. Dia de virar uma de vocês. Ai que delícia". 
Segundo o jornal Extra, o post foi feito pelo próprio cantor, com o nome de batismo dele, Leno Maycon. Na legenda, ele completou, explicando o suposto motivo de ter aparecido de saia no clique: "Pelo amor de Deus, hein. Esse personagem eu tenho há 10 anos, então antes de ficar falando besteira nos comentários, pesquisa". 
Crédito: Reprodução/Facebook Leno Maycon
A TRETA DE NEGO DO BOREL E LUISA MARILAC
Famosa na internet pelo seu bordão, "bons drinques", a confusão com Luisa Marilac envolvendo Nego do Borel começou há mais de uma semana, quando ele fez um comentário considerado transfóbico contra a travesti. A repercussão foi tão grande que o cantor foi vaiado durante o ensaio do Bloco das Poderosas, de carnaval, de Anitta, e teve diversas parcerias canceladas. 
Nego chegou a adiar seu DVD por conta da polêmica. 

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