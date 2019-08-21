De Niro processa ex-funcionária que assistia "Friends" no trabalho

Crédito: Reprodução/Divulgação/Arquivo Gazeta Online

Robert De Niro, 76, move um processo milionário de R$ 24 milhões contra uma de suas ex-funcionárias da empresa pessoal Canal Productions. Dentre as coisas erradas que ela fazia, uma chama mais a atenção: usava o horário de trabalho para colocar em dia a série "Friends". Segundo a revista Variety, ela assistiu a 55 episódios e também mais alguns de Arrested Development. O ator, 76, move um processo milionário de R$ 24 milhões contra uma de suas ex-funcionárias da empresa pessoal. Dentre as coisas erradas que ela fazia, uma chama mais a atenção: usava o horário de trabalho para colocar em dia a série. Segundo a revista Variety, ela assistiu a 55 episódios e também mais alguns de Arrested Development.

Não bastasse isso, ainda segundo a publicação, a mulher gastava as milhas de viagens de De Niro e gastou o equivalente a R$ 128 mil de transporte e R$ 32 mil de alimentos em uma padaria e mercado.

A moça, que começou como assistente pessoal do astro e terminou sua atuação como vice-presidente de finanças, também teria gasto o equivalente a R$ 48 mil em apenas um restaurante.

"Assistir séries na Netflix não estava relacionado, de forma alguma, com as tarefas e responsabilidades do trabalho. Ela o fez por entretenimento e diversão no horário que estava sendo paga para trabalhar", afirma parte do processo de acusação.