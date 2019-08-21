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Caso de Justiça

De Niro processa ex-funcionária que assistia "Friends" no trabalho

Mulher era assistente pessoal do astro de Hollywood

Publicado em 21 de Agosto de 2019 às 05:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2019 às 05:15
Crédito: Reprodução/Divulgação/Arquivo Gazeta Online
O ator Robert De Niro, 76, move um processo milionário de R$ 24 milhões contra uma de suas ex-funcionárias da empresa pessoal Canal Productions. Dentre as coisas erradas que ela fazia, uma chama mais a atenção: usava o horário de trabalho para colocar em dia a série "Friends". Segundo a revista Variety, ela assistiu a 55 episódios e também mais alguns de Arrested Development.
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Não bastasse isso, ainda segundo a publicação, a mulher gastava as milhas de viagens de De Niro e gastou o equivalente a R$ 128 mil de transporte e R$ 32 mil de alimentos em uma padaria e mercado.
A moça, que começou como assistente pessoal do astro e terminou sua atuação como vice-presidente de finanças, também teria gasto o equivalente a R$ 48 mil em apenas um restaurante.
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"Assistir séries na Netflix não estava relacionado, de forma alguma, com as tarefas e responsabilidades do trabalho. Ela o fez por entretenimento e diversão no horário que estava sendo paga para trabalhar", afirma parte do processo de acusação.
Se por um lado De Niro pede uma grana alta pelo processo, por outro pode perder parte de sua fortuna de R$ 1,9 bilhão. Grace Hightower, ex-mulher dele, briga na justiça americana para ter direito a metade do montante. A informação foi divulgada pelo Page Six.

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