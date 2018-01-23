De cabelo preso, Ana Maria Braga é comparada a Liza Minnelli por fã Crédito: Reprodução/ Instagram @anamaria16/Wealtholino/Montagem Gazeta Online

A apresentadora Ana Maria Braga tem 68 anos. A atriz e cantora Liza Minnelli, 71. De idade, elas estão quase empatadas, mas e quanto à aparência? Nesta segunda-feira (22), a loira apareceu no "Mais Você" de cabelo preso e, por um instante, muitos internautas até acharam que ela havia raspado a cabeça - não, só estava bem puxado para trás. Veja o post:

Em uma publicação da apresentadora no próprio perfil do Instagram, um fã comparou: "Estilo Liza Minnelli". Outra, disparou: "Minhas diva, sempre linda".

Tanto causou estranheza o visual de Ana Maria, que na própria publicação um fã explicava ao outro: "Não, gente, ela só prendeu o cabelo", enquanto outro internauta manifestava: "Achei que estivesse careca".