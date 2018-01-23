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De cabelo preso, Ana Maria Braga é comparada a Liza Minnelli por fã

Alguns fãs não gostaram das madeixas da apresentadora presas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2018 às 13:33

Publicado em 23 de Janeiro de 2018 às 13:33

De cabelo preso, Ana Maria Braga é comparada a Liza Minnelli por fã Crédito: Reprodução/ Instagram @anamaria16/Wealtholino/Montagem Gazeta Online
A apresentadora Ana Maria Braga tem 68 anos. A atriz e cantora Liza Minnelli, 71. De idade, elas estão quase empatadas, mas e quanto à aparência? Nesta segunda-feira (22), a loira apareceu no "Mais Você" de cabelo preso e, por um instante, muitos internautas até acharam que ela havia raspado a cabeça - não, só estava bem puxado para trás. Veja o post: 
Em uma publicação da apresentadora no próprio perfil do Instagram, um fã comparou: "Estilo Liza Minnelli". Outra, disparou: "Minhas diva, sempre linda". 
Tanto causou estranheza o visual de Ana Maria, que na própria publicação um fã explicava ao outro: "Não, gente, ela só prendeu o cabelo", enquanto outro internauta manifestava: "Achei que estivesse careca".
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Quanto à aparência, alguns seguidores não curtiram as madeixas amarradas. "Não gostei, Ana Maria. Porque esse cabelo? Solto fica ótimo", escreveu uma fã. Em contrapartida, também teve quem amasse o penteado: "Que linda", disse outra fã, enquanto mais uma afirmou: "Arrasou! Sofisticado, está linda".

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