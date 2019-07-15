Home
>
Famosos
>
De cabelo novo, Neymar posa com mãe e filho em campeonato

De cabelo novo, Neymar posa com mãe e filho em campeonato

Evento aconteceu em Praia Grande, no litoral de São Paulo

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 15 de julho de 2019 às 14:31

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @neymarjr

Neymar levou o filho, Davi Lucca, para ver de perto os jogos do "Neymar Jr's Five". Trata-se de projeto desenvolvido pelo Instituto Neymar Jr, na Praia Grande, litoral paulista. A edição aconteceu na manhã do último sábado (13). 

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

Para a ocasião, o craque surgiu de look novo e apostou em um novo estilo de cabelo. Ele descoloriu novamente, ficando com as madeixas mais loiras. 

De acordo com informações da revista Quem, Neymar não atendeu a imprensa durante o evento. Recentemente, o atacante do PSG foi acusado de estupro pela modelo Najila Trindade. Desde então, se esquiva de aparições na mídia. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

neymar

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais