Loiríssimo

De cabelo novo, Neymar posa com mãe e filho em campeonato

Evento aconteceu em Praia Grande, no litoral de São Paulo

Publicado em 15 de julho de 2019 às 14:31 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @neymarjr

Neymar levou o filho, Davi Lucca, para ver de perto os jogos do "Neymar Jr's Five". Trata-se de projeto desenvolvido pelo Instituto Neymar Jr, na Praia Grande, litoral paulista. A edição aconteceu na manhã do último sábado (13).

Para a ocasião, o craque surgiu de look novo e apostou em um novo estilo de cabelo. Ele descoloriu novamente, ficando com as madeixas mais loiras.

De acordo com informações da revista Quem, Neymar não atendeu a imprensa durante o evento. Recentemente, o atacante do PSG foi acusado de estupro pela modelo Najila Trindade. Desde então, se esquiva de aparições na mídia.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta