De cabelo novo, Neymar posa com mãe e filho em campeonato

Publicado em 15 de julho de 2019 às 14:31
- Atualizado há 6 anos
Neymar levou o filho, Davi Lucca, para ver de perto os jogos do "Neymar Jr's Five". Trata-se de projeto desenvolvido pelo Instituto Neymar Jr, na Praia Grande, litoral paulista. A edição aconteceu na manhã do último sábado (13).
Para a ocasião, o craque surgiu de look novo e apostou em um novo estilo de cabelo. Ele descoloriu novamente, ficando com as madeixas mais loiras.
De acordo com informações da revista Quem, Neymar não atendeu a imprensa durante o evento. Recentemente, o atacante do PSG foi acusado de estupro pela modelo Najila Trindade. Desde então, se esquiva de aparições na mídia.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o