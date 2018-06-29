Day McCarthy é vaiada e agredida em show de Anitta em Londres

Day McCarthy foi ao show de Anitta nesta quinta-feira (28) no Royal Albert Hall em Londres, na Inglaterra. A capixaba ficou conhecida por ofender famosos como a própria Anitta e Titi, mas se diz fã da funkeira e quis ir prestigiá-la. Lá, foi reconhecida por brasileiros, que rapidamente começaram a vaiá-la e a gritar "fora" para a socialite.
Ainda no bar da casa de shows, Day ficou de frente com uma mulher enfurecida que chegou a agredi-la. A brasileira ficou sem reação e se afastou da mulher, que também foi contida por pessoas que a acompanhavam. A socialite pegou o celular e foi para o canto do bar, quando ligou para alguém.
A reportagem tentou contato com Day McCarthy, que trocou de número de celular recentemente, mas não conseguiu retorno.