Day McCarthy é vaiada e agredida em show de Anitta em Londres

Capixaba ainda dançou ao som das vaias

Publicado em 29 de Junho de 2018 às 12:35

Redação de A Gazeta

Day McCarthy é vaiada e agredida em show de Anitta em Londres
Day McCarthy foi ao show de Anitta nesta quinta-feira (28) no Royal Albert Hall em Londres, na Inglaterra. A capixaba ficou conhecida por ofender famosos como a própria Anitta e Titi, mas se diz fã da funkeira e quis ir prestigiá-la. Lá, foi reconhecida por brasileiros, que rapidamente começaram a vaiá-la e a gritar "fora" para a socialite. 
Ainda no bar da casa de shows, Day ficou de frente com uma mulher enfurecida que chegou a agredi-la. A brasileira ficou sem reação e se afastou da mulher, que também foi contida por pessoas que a acompanhavam. A socialite pegou o celular e foi para o canto do bar, quando ligou para alguém.
A reportagem tentou contato com Day McCarthy, que trocou de número de celular recentemente, mas não conseguiu retorno. 

