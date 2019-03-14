David Schwimmer, o Ross de 'Friends', não gostava de gravar com Marcel

14/03/2019 - Ross e o macaco Marcel Crédito: Captura de tela de ENTITY_apos_ENTITYFriendsENTITY_apos_ENTITY (1994) / National Broadcast Company

Matt LeBlanc foi ao programa norte-americano Jimmy Kimmel Live na quarta-feira, 13, e falou sobre o macaco Marcel de Friends, que contracenava com Ross (David Schwimmer).

O animal foi adotado pelo personagem durante a primeira temporada, e LeBlanc revelou que o pet não só aprontava na série, mas também por trás das câmeras. "Lembro de quando o Marcel subiu nas luzes do estúdio e sumiu. Demorou quase meia hora para encontrá-lo", contou. "Demos minhoca para o chamarmos de volta", completou.

O ator disse ainda que o macaquinho era, na verdade, do sexo feminino e se chamava Katie na vida real.