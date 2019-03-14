Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BASTIDORES

David Schwimmer, o Ross de 'Friends', não gostava de gravar com Marcel

Ator era o que mais contracenava com o animal, que foi adotado na primeira temporada da série

Publicado em 

14 mar 2019 às 20:20

Publicado em 14 de Março de 2019 às 20:20

14/03/2019 - Ross e o macaco Marcel Crédito: Captura de tela de ENTITY_apos_ENTITYFriendsENTITY_apos_ENTITY (1994) / National Broadcast Company
Matt LeBlanc foi ao programa norte-americano Jimmy Kimmel Live na quarta-feira, 13, e falou sobre o macaco Marcel de Friends, que contracenava com Ross (David Schwimmer).
O animal foi adotado pelo personagem durante a primeira temporada, e LeBlanc revelou que o pet não só aprontava na série, mas também por trás das câmeras. "Lembro de quando o Marcel subiu nas luzes do estúdio e sumiu. Demorou quase meia hora para encontrá-lo", contou. "Demos minhoca para o chamarmos de volta", completou.
O ator disse ainda que o macaquinho era, na verdade, do sexo feminino e se chamava Katie na vida real.
Além disso, LeBlanc comentou que Schwimmer era quem mais convivia com o bicho de estimação, mas não gostava muito de tê-lo por perto. "Ele era o que mais tinha que trabalhar com ela, mas sempre falava: 'de novo essa macaca'", relembra.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados