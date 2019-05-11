David Beckham tem habilitação suspensa após dirigir ao celular

10/05/2019 - O ex-jogador David Beckham Crédito: Instagram/@Davidbeckham

O ex-capitão da seleção inglesa de futebol David Beckham foi proibido de dirigir por seis meses, nesta quinta-feira, 9, após admitir que usava o telefone celular enquanto conduzia, informou a BBC.

Beckham, que jogou pelo Manchester United e pelo Real Madrid, admitiu utilizar o celular enquanto dirigia seu Bentley pela região central de Londres em novembro de 2018, segundo a BBC. O ex-jogador, de 44 anos, foi sentenciado pelo Tribunal de Bromley, acrescentou a emissora.

Famoso por suas cobranças de falta certeiras, o ex-jogador foi capitão da seleção inglesa em 59 partidas e marcou gols em três Copas do Mundo antes de se aposentar de jogos internacionais em 2009.