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David Beckham tem habilitação suspensa após dirigir ao celular

Ele foi pego em flagrante em novembro do ano passado no centro de Londres, de acordo com a BBC

Publicado em 

10 mai 2019 às 21:24

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 21:24

10/05/2019 - O ex-jogador David Beckham Crédito: Instagram/@Davidbeckham
O ex-capitão da seleção inglesa de futebol David Beckham foi proibido de dirigir por seis meses, nesta quinta-feira, 9, após admitir que usava o telefone celular enquanto conduzia, informou a BBC.
Beckham, que jogou pelo Manchester United e pelo Real Madrid, admitiu utilizar o celular enquanto dirigia seu Bentley pela região central de Londres em novembro de 2018, segundo a BBC. O ex-jogador, de 44 anos, foi sentenciado pelo Tribunal de Bromley, acrescentou a emissora.
Famoso por suas cobranças de falta certeiras, o ex-jogador foi capitão da seleção inglesa em 59 partidas e marcou gols em três Copas do Mundo antes de se aposentar de jogos internacionais em 2009.
Ele também jogou pelo LA Galaxy, AC Milan e Paris Saint-Germain antes de pendurar as chuteiras em 2013 e, agora, está montando um time em Miami para disputar a Major League Soccer. Beckham é casado com Victoria Beckham, ex-Spice Girl que se tornou estilista de luxo.

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