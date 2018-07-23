Datena pede para Anitta cantar música inédita e surpreende cantora Crédito: Montagem Gazeta Online

O apresentador José Luiz Datena conseguiu surpreender Anitta no programa Agora é Domingo ao pedir para a cantora apresentar a sua nova música, Medicina, lançada na sexta-feira, 20. Ao ser perguntada sobre a nova música por Datena durante o programa do domingo, 22, Anitta afirmou que até poderia cantá-la, mas não a tinha ensaiado para o programa.

Passados alguns segundos de silêncio, Datena pediu para a cantora comentar o clipe da nova música - que foi mostrado no telão do programa - e então ela se apresentou com a música Downtown. "Ela ia cantar aqui. Eu pensei que estava tudo certo e ensaiado, mas a produção dela insistiu pra não cantar porque não tem nada ensaiado. Eu não tinha combinado com ela e seria injusto da minha parte. Mesmo assim ela queria cantar", comentou o apresentador.

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