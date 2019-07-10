Home
Danilo Gentili xinga Zé Abreu após discussão do ator com Gloria Perez

Abreu relacionou a autora de novelas com assassino da filha dela

Agência Folha Press

Publicado em 10 de julho de 2019 às 15:39

 - Atualizado há 6 anos

Apresentador e humorista Danilo Gentili Crédito: Divulgação

 A briga entre José de Abreu, 73, e a autora de novelas Gloria Perez, 70, ainda está dando o que falar. Agora o apresentador e humorista Danilo Gentili entrou na história. Incomodado com o comentário dele nas redes sociais, Gentili xingou Abreu.

> José de Abreu arrecada R$ 20 mil em 48 horas para indenizar hospital

"O Zé de Abreu, aquele que cuspiu numa mulher num restaurante, me xingou e bloqueou quando eu disse que a oposição muitas vezes age pior que o que critica. Hoje, ele explorou a tragédia pessoal de Glória Perez. Nenhuma surpresa. Coerência e empatia são qualidades de caráter", iniciou.

Ele continuou: "Foi extremamente canalha com a Gloria Perez, mas isso é sempre o que se espera dele", pontuou.

A briga com Gloria Perez começou no domingo (7) quando o ator disse que ela e o assassino da filha dela estariam do mesmo lado político. "O Brasil está tão doido que vemos Guilherme de Pádua e Gloria Perez apoiando o mesmo espectro político! Que tempos!", escreveu Abreu no Twitter. Gloria também o chamou de "canalha", e em seguida Abreu pediu desculpas.

Outro que ficou indignado com o comentário de José de Abreu foi o jornalista ex-Globo Luis Ernesto Lacombe. Hoje apresentador do Aqui na Band, ele disse que Abreu é um ser "intratável" e que a Globo usa dois pesos e duas medidas para os casos polêmicos que acontecem na emissora.

> Glória Perez bloqueia Zé de Abreu após troca de farpas em redes sociais

"José de Abreu é uma pessoa muito desorientada, não tem a menor ideia do que é democracia. Não aceita ninguém que tenha opiniões contrárias a dele. Vamos lembrar o Willian Waack que fez realmente um comentário infeliz, racista, que teve o contrato rescindido e foi dispensado. José Mayer foi acusado de assédio sexual e foi dispensado. O José de Abreu pode xingar as pessoas e os colegas de trabalho, pode cuspir num casal que estava no mesmo restaurante que ele e tudo bem", disse, em programa ao vivo.

"Uma pessoa intratável que se chega a esse nível de citar o assassino da filha da Gloria Perez é algo doentio", completou.

