Danilo Gentili é atacado com garrafa e sai de entrevista sangrando

Publicado em 24 de julho de 2019 às 12:58
- Atualizado há 6 anos
Danilo Gentili passou por uma situação delicada na noite desta terça-feira (23). Na ocasião, o apresentador foi atacado com uma garrafa durante participação em emissora de televisão.
Vídeos do episódio mostram Danilo no chão com a orelha ensanguentada sendo socorrida pela equipe do local.
Em seu próprio perfil, ele postou uma foto com um curativo e camiseta cheia de sangue: "Péssima noite".
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o