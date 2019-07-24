Socorro

Danilo Gentili é atacado com garrafa e sai de entrevista sangrando

Apresentador precisou ser socorrido

Publicado em 24 de julho de 2019 às 12:58 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @danilogentili

Danilo Gentili passou por uma situação delicada na noite desta terça-feira (23). Na ocasião, o apresentador foi atacado com uma garrafa durante participação em emissora de televisão.

Vídeos do episódio mostram Danilo no chão com a orelha ensanguentada sendo socorrida pela equipe do local.

Crédito: Reprodução/Instagram

Em seu próprio perfil, ele postou uma foto com um curativo e camiseta cheia de sangue: "Péssima noite".

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta