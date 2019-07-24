Home
Danilo Gentili é atacado com garrafa e sai de entrevista sangrando

Danilo Gentili é atacado com garrafa e sai de entrevista sangrando

Apresentador precisou ser socorrido

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 24 de julho de 2019 às 12:58

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @danilogentili

Danilo Gentili passou por uma situação delicada na noite desta terça-feira (23). Na ocasião, o apresentador foi atacado com uma garrafa durante participação em emissora de televisão. 

Vídeos do episódio mostram Danilo no chão com a orelha ensanguentada sendo socorrida pela equipe do local. 

Crédito: Reprodução/Instagram

Em seu próprio perfil, ele postou uma foto com um curativo e camiseta cheia de sangue: "Péssima noite". 

