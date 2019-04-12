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Danilo Gentili

Danilo Gentili discute com Fabio Porchat após condenação

Porchat havia dito que vídeo que originou processo de colega é 'agressivo, desrespeitoso, infantil e sem graça'

Publicado em 11 de Abril de 2019 às 23:22

Publicado em 

11 abr 2019 às 23:22
Fabio Porchat e Danilo Gentili em edição do 'The Noite' exibida em março de 2019 Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYThe NoiteENTITY_apos_ENTITY (2019) / SBT
Após ser condenado a seis meses e 28 dias em regime inicial semiaberto por injúria contra a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS), o humorista Danilo Gentili discutiu com seu colega Fabio Porchat nas redes sociais na tarde desta quinta-feira (11).
"Acho que o vídeo do Danilo Gentili é de péssimo gosto, agressivo, desrespeitoso, infantil, sem graça, desnecessário, equivocado... Mas daí ele ser preso por mandar uma pessoa enfiar um papel no c*, acho bastante autoritário e arbitrário, perigoso, inclusive", escreveu Fabio.
Na sequência, Danilo criticou o posicionamento tomado pelo ator: "A censura que estava no envelope, achou o que dela? Ignorarem o autoritarismo do envelope e pesar apenas na minha 'atitude infantil, sem graça, equivocada', achou o que disso? Eu deveria ter demonstrado respeito com o envelope?"
Pouco depois, veio a resposta de Porchat: "Acho que quando se parte pra ignorância, corre-se o risco de perder a razão. Ou, no mínimo, aliados. Ela está no direito dela, se sentiu ofendida. E foi. Apesar de achar as suas palavras à ela péssimas, acho que você tem o direito de dizê-las, e ser condenado à prisão é um exagero".
'Todo comediante adoraria ter uma ocorrência dessas'
Ex-colega de Danilo Gentili no CQC, Rafinha Bastos publicou um vídeo opinando sobre o caso, afirmando que a situação tende a ser benéfica para o próprio humorista: "Agora o Danilo vai crescer em cima, vai sambar, e tá mais do que certo. Faz a festa, Danilo. Vai fazer clipe, vídeo, entra no programa algemado, faz mesmo, porque é isso. É burrice."
"Todo comediante (com grana no banco, obviamente), adoraria ter uma ocorrência dessas num momento como hoje, que a gente tá vivendo um processo de mudança política", concluiu.

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