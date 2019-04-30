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Piada na web

Danielle Winits diz que sofreu preconceito por ser loira

Atriz fez revelações sobre preconceito durante o Show dos Famosos, no Domingão do Faustão

Publicado em 30 de Abril de 2019 às 11:22

Publicado em 

30 abr 2019 às 11:22
Danielle Winits motivou muitos comentários nas redes sociais neste domingo, 28, após afirmar que já sofreu "bastante preconceito" por ter colocado silicone nos seios e ser loira. A atriz optou por homenagear a cantora Valesca Popozuda no quadro Show dos Famosos, do Domingão do Faustão, e explicou sobre essa escolha após a apresentação.
Crédito: Reprodução/Instagram @lawinits
"É um presente para as mulheres hoje em dia, (é) poder", comentou. "Mais do que isso, é a mulher poder falar o que quer, usar o que quer, ser quem quer. E eu sei porque eu já passei por muito preconceito, Fausto", disse a atriz. O apresentador pareceu surpreso com a declaração: "Você?", perguntou.
"Já, bastante", disse Danielle. "Por querer, sei lá, porque eu botei peito ou, sei lá, sou loira", afirmou. "Eu costumava falar: 'ah, eu sou loira, mas minha raiz é de outra cor'. Hoje em dia eu falo que eu sou loira porque eu gosto de ser loira", completou a atriz.
Na atribuição das notas dos jurados,
Claudia Raia
também fez um comentário que chamou a atenção do público. "Eu só te aplaudo porque você estava falando desse empoderamento feminino, mas quem te conhece sabe da tua vida, a mãe que você é, a profissional que você é. É tudo muito emocionante, porque não é fácil viver desse ofício no nosso país, principalmente sendo bonita e gostosa. Nós sabemos bem disso", avaliou a atriz.
A fala de Danielle e de Claudia virou piada no Twitter. "Tô emocionada com a Danielle Winits contando a história de preconceito dela no #ShowDosFamosos. Não deve ser fácil ser loira com raiz morena", comentou uma internauta.
"Meu Deus, a Danielle Winits falando que sofre preconceito por ser loira e ter colocado peito. E Claudia Raia vem e fala: é muito difícil viver no Brasil sendo linda e gostosa. Ah meus amores cês tão me tirando né?", escreveu outro.

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