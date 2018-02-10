Daniele Hypólito fala sobre abusos na ginástica

Daniele Hipólito, no Camarote Bar Brahma, durante desfile das escolas de samba de São Paulo Crédito: Leo Cavallini/Divulgação

Acompanhada de seus dois treinadores e do treinador do irmão, Daniele Hypólito chegou animada ao Camarote Bar Brahma para acompanhar os desfiles das escolas de samba de São Paulo. A atleta tirou diversas fotos com fãs e disse que ficou impressionada com o desenvolvimento do Carnaval de São Paulo. "É a primeira vez que não vou para o Rio e estou me sentindo muito bem aqui".

Sobre os abusos na ginástica, incluindo a multicampeã Simone Bahls, Daniele disse que se sentiu muito mal não só como mulher e atleta, mas como ser humano.