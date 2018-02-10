Daniele Hypólito fala sobre abusos na ginástica

Acompanhada de seus dois treinadores e do treinador do irmão, Daniele Hypólito chegou animada ao Camarote Bar Brahma para acompanhar os desfiles das escolas de samba de São Paulo. A atleta tirou diversas fotos com fãs e disse que ficou impressionada com o desenvolvimento do Carnaval de São Paulo. "É a primeira vez que não vou para o Rio e estou me sentindo muito bem aqui".
Sobre os abusos na ginástica, incluindo a multicampeã Simone Bahls, Daniele disse que se sentiu muito mal não só como mulher e atleta, mas como ser humano.
"Por ser uma das mais velhas da equipe, sinto que tenho a missão de orientar as atletas mais novas sobre a diferença entre o que é treino e o que é assédio, abuso. Precisamos dar mais ouvidos aos jovens. Não podemos achar que é bobagem ou invenção".