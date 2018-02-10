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NA FOLIA DE SP

Daniele Hypólito fala sobre abusos na ginástica

'Sinto que tenho a missão de orientar as atletas mais novas', disse a atleta que curtia o carnaval de SP
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2018 às 13:27

Publicado em 10 de Fevereiro de 2018 às 13:27

Daniele Hipólito, no Camarote Bar Brahma, durante desfile das escolas de samba de São Paulo Crédito: Leo Cavallini/Divulgação
Acompanhada de seus dois treinadores e do treinador do irmão, Daniele Hypólito chegou animada ao Camarote Bar Brahma para acompanhar os desfiles das escolas de samba de São Paulo. A atleta tirou diversas fotos com fãs e disse que ficou impressionada com o desenvolvimento do Carnaval de São Paulo. "É a primeira vez que não vou para o Rio e estou me sentindo muito bem aqui".
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Sobre os abusos na ginástica, incluindo a multicampeã Simone Bahls, Daniele disse que se sentiu muito mal não só como mulher e atleta, mas como ser humano.
"Por ser uma das mais velhas da equipe, sinto que tenho a missão de orientar as atletas mais novas sobre a diferença entre o que é treino e o que é assédio, abuso. Precisamos dar mais ouvidos aos jovens. Não podemos achar que é bobagem ou invenção".

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