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Amor

Daniela Mercury e Malu Verçosa completam cinco anos de casamento

Ambas fizeram declarações de amor nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2018 às 18:39

Publicado em 13 de Outubro de 2018 às 18:39

"Há cinco anos dissemos o sim mais importante de nossas vidas", assim começa a legenda da foto que Malu Verçosa publicou na página dela no Instagram para fazer uma homenagem a amada Daniela Mercury nesta sexta-feira, 12.
A cantora Daniela Mercury e a esposa, Malu Verçosa Crédito: Reprodução/Instagram @maluvercosa
Malu publicou um vídeo do dia da cerimônia da união e fez uma declaração: "São seis anos juntas e cinco anos desta formalidade maravilhosamente conquistada por nós e por milhares de casais LGBTS. Temos orgulho de ter participado dessa luta por direitos iguais. Nesse dia, estavam todos que amamos e que nos amam mais".
Daniela Mercury comentou a publicação da amada: "O tempo passa tão rápido" Parece que foi ontem que me apaixonei por você. Que família linda e amorosa temos. Que nosso amor continue a gerar mais e mais amor nesse planeta. Parabéns", disse.
A cantora não ficou só na resposta da publicação. Daniela também usou a página dela no Instagram para comemorar o aniversário de casamento. E publicou o vídeo em que ambas entram na cerimônia vestidas de noiva e celebrando a união. "Nosso amor é sagrado e é razão de imensa alegria para nossa família, para os amigos, fãs e para todos que celebram a liberdade e a igualdade", concluiu.

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