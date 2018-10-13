Daniela Mercury e Malu Verçosa completam cinco anos de casamento

"Há cinco anos dissemos o sim mais importante de nossas vidas", assim começa a legenda da foto que Malu Verçosa publicou na página dela no Instagram para fazer uma homenagem a amada Daniela Mercury nesta sexta-feira, 12.

A cantora Daniela Mercury e a esposa, Malu Verçosa Crédito: Reprodução/Instagram @maluvercosa

Malu publicou um vídeo do dia da cerimônia da união e fez uma declaração: "São seis anos juntas e cinco anos desta formalidade maravilhosamente conquistada por nós e por milhares de casais LGBTS. Temos orgulho de ter participado dessa luta por direitos iguais. Nesse dia, estavam todos que amamos e que nos amam mais".

Daniela Mercury comentou a publicação da amada: "O tempo passa tão rápido" Parece que foi ontem que me apaixonei por você. Que família linda e amorosa temos. Que nosso amor continue a gerar mais e mais amor nesse planeta. Parabéns", disse.