Daniel Radcliffe diz que 'seria estranho' ver peça sobre Harry Potter

Daniel Radcliffe Crédito: Divulgação

Daniel Radcliffe parece estar sob pressão para assistir à peça "Harry Potter e a Criança Amaldiçoada", que estreou na Broadway em abril deste ano. Em entrevista ao programa "Late Night", o ator disse que "provavelmente" não vai assisti-la e que ir "seria estranho". Eu provavelmente não vou, não tenho planos de ir", disse Radcliffe, que deu vida ao bruxo nos cinemas.

Segundo ele, não seria uma noite relaxante no teatro, como deveria ser. "Sinto que eu estarei sendo observado pela minha reação", contou. "Talvez isso seja completamente vaidoso e egoísta, e as pessoas não se importariam, mas sinto que se eu estiver cercado por fãs de Harry Potter, eu me sentiria... seria um pouco estranho", disse. O ator garantiu que não está evitando a peça pelo fato de que o espetáculo o colocaria "em uma espécie de crise existencial".

O apresentador Seth Meyers sugeriu que se um super fã da saga estivesse no teatro para assistir à peça e visse Radcliffe ao seu lado, isso o distrairia da apresentação. "Sim, também, é verdade, há muitas razões para não ir", completou o ator.