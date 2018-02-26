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HOMENAGEM

Daniel ganha estátua de cera no santuário nacional de Aparecida

Até 31 de março, a estátua integra a exposição de artesanato Romaria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2018 às 16:08

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 16:08

Daniel ganha estátua de cera em Aparecida Crédito: Wilson Silvaston / Divulgação
Daniel é o mais novo artista a ganhar uma estátua no Museu de Cera do Memorial da Devoção Nossa Senhora Aparecida. No sábado, 24, a estátua foi inaugurada e já contou com a visita do fã clube do cantor sertanejo.
"Eu recebi com surpresa essa notícia de que eu estaria sendo homenageado. Estou muito feliz porque é um grande presente", disse Daniel em entrevista à apresentadora Bete Ribeiro, da TV Aparecida.
Mais de cem medidas foram tiradas do sertanejo para fazer a caracterização da escultura.
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Até 31 de março, a estátua integra a exposição de artesanato Romaria, no Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo. A mostra, que é uma parceria entre o santuário e o Programa Kombina, da TV Aparecida, pode ser visitada gratuitamente.
Ao término da exposição, a escultura será levada para a Sala dos Devotos Famosos de Nossa Senhora, onde existem réplicas do humorista Renato Aragão, Ronaldo Fenômeno e do cosmonauta brasileiro Marcos Pontes. Ao todo, o museu de cera do santuário reúne mais de 60 estátuas e a entrada custa R$ 15.

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