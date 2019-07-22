Deu o troco

Dani Bolina recebe cantada de fã casado e marca esposa no Instagram

Musa fitness recebeu comentário picante e decidiu mostrar para a esposa do assanhadinho o que ele anda comentando na web

Publicado em 22 de julho de 2019 às 12:28 - Atualizado há 6 anos

Dani Bolina está causando reboliço na web depois de ter jogado as cartas na mesa sobre uma cantada que recebeu de um fã casado. Na manhã desta segunda (22), ela compartilhou uma foto fazendo carão e experimentando nova alimentação de sua dieta.

Nos comentários do clique, um fá saidinho decidiu deixar um comentário picante e escreveu: "Te dar um pega forte você vai adorar. Você é uma delícia". Incomodada, Dani decidiu tomar uma atitude drástica: marcou a esposa do rapaz nos comentários, para que ela visse com os próprios olhos a atitude do marido.

Minutos depois, o homem apagou seu comentário, mas a web viralizou o assunto e o comentário já havia sido printado.

