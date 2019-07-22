Home
>
Famosos
>
Dani Bolina recebe cantada de fã casado e marca esposa no Instagram

Dani Bolina recebe cantada de fã casado e marca esposa no Instagram

Musa fitness recebeu comentário picante e decidiu mostrar para a esposa do assanhadinho o que ele anda comentando na web

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 22 de julho de 2019 às 12:28

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @dbolina

Dani Bolina está causando reboliço na web depois de ter jogado as cartas na mesa sobre uma cantada que recebeu de um fã casado. Na manhã desta segunda (22), ela compartilhou uma foto fazendo carão e experimentando nova alimentação de sua dieta. 

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

Nos comentários do clique, um fá saidinho decidiu deixar um comentário picante e escreveu: "Te dar um pega forte você vai adorar. Você é uma delícia". Incomodada, Dani decidiu tomar uma atitude drástica: marcou a esposa do rapaz nos comentários, para que ela visse com os próprios olhos a atitude do marido. 

Crédito: Reprodução/Instagram

Minutos depois, o homem apagou seu comentário, mas a web viralizou o assunto e o comentário já havia sido printado. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais