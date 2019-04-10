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Dançarina de Anitta responde comentário gordofóbico de Danilo Gentili

É preciso humilhar o próximo para se sentir melhor?, questionou Thais Carla

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 17:45

Publicado em 

10 abr 2019 às 17:45
10/04/2019 - A dançarina Thais Carla, que trabalha com Anitta Crédito: Instagram/@thaiiscarlaoficial
A dançarina Thais Carla, que trabalha com a cantora Anitta, respondeu um comentário gordofóbico publicado pelo apresentador Danilo Gentili.
Gentili compartilhou uma publicação que traz a dançarina questionando o tamanho das poltronas de avião e acrescentou o comentário: "Eu nunca vi essas pessoas reclamarem que a cadeira do McDonald's é pequena". Thais Carla, então, rebateu a piada do apresentador em sua conta no Instagram no último sábado, 6.
"O vídeo no qual este ser humano que se diz
humorista
está se referindo é justamente um vídeo que eu estou fazendo um apelo por melhorias nos transportes coletivo, mas uma melhoria não só para mim, gorda, e sim para todos, magros, baixos, altos, cadeirantes. Como um cara consegue ver graça nisso? Será que o humor é mesmo rir da desgraça do outro? Ou será que é preciso humilhar o próximo para se sentir melhor?", questionou a dançarina, que recebeu apoio de
Alice Wegmann
,
Preta Gil
e outras personalidades.
Acumulando mais de meio milhão de seguidores no Instagram, Thais é conhecida por tratar de assuntos como gordofobia, aceitação e diversidade corporal. Recentemente, ela fez parte do grupo de mulheres fotografadas para a exposição Corpos Livres, em São Paulo, e também já estrelou campanhas de moda.

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