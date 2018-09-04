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PIADA

Dança de Lindsay Lohan viraliza e internautas tentam imitar

Atriz faz movimentos mirabolantes em festa na Grécia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2018 às 19:22

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 19:22

Com chutes, rodopios e movimentos aleatórios, Lindsay Lohan se soltou durante festa no Lohan Beach Club, em Mykonos, e o vídeo da performance viralizou. Internautas acharam a dança engraçada e tentaram imitá-la. Ao virar meme, a atriz publicou no perfil oficial no Instagram: "Eu, dez minutos depois de ser dramática sem razão alguma".
Lindsay aproveitou a deixa para criar a hashtag #DoTheLilo. Para ela, toda a publicidade para o clube é bem-vinda. Lindsay é proprietária de três boates na Grécia. Uma série da MTV vai exibir o dia a dia da atriz nos clubes. A ideia é mostrar os bastidores do Lohan Beach Club.
Muitas pessoas se sentiram inspiradas pela dança peculiar de Lindsay, incluindo celebridades da série Freaky Friday, que tentaram copiar os movimentos. A atriz Busy Philipps tentou realizar o desafio #DoTheLilo.
Assista ao vídeo de Lohan Beach Club, na MTV:

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