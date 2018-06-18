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Dakota Johnson sobre relação com Jamie Dornan: 'Amigos para sempre'

Atriz desmentiu rumores de que não se dava bem com o ator

Publicado em 18 de Junho de 2018 às 19:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2018 às 19:50
A atriz Dakota Johnson desmentiu os rumores de que não se dá bem com o colega Jamie Dornan. Os dois protagonizam a trilogia de filmes Cinquenta Tons de Cinza e fizeram muitas cenas de sexo juntos.
"Sinto que seremos amigos para sempre. Jamie e eu passamos por essa jornada juntos e ele é o que mais pode compreender como foi a experiência", falou a atriz ao jornal Evening Standard.
Dakota ainda disse que se a relação entre os dois realmente não fosse amigável, eles teriam muita dificuldade para gravar as cenas mais quentes: "Filmar cenas íntimas não é confortável e elas ficaram mais frequentes conforme a história avançava. Então, se eu não me sentisse confortável com ele, teria sido um pesadelo".
O ator Jamie já havia falado durante o programa Jimmy Kimmel Live! que tinha uma relação de irmão com Dakota: "É quase uma relação de irmão e irmã. Eu sou casado e ela teve muitos relacionamentos desde que nos conhecemos, mas há esse amor mútuo e respeito um pelo outro".

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