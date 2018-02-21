Dado Dolabella é fotografado dentro da cadeia

Fotos de Dado Dolabella na cadeia por não pagar a pensão de um dos filhos Crédito: SBT / Fofocalizando

A rotina de Dado Dolabella na cadeia foi exposta nesta quarta-feira (21), no "Fofocalizando", do SBT. O programa divulgou uma foto do ator dentro do 33º Distrito Policial, em Pirituba, São Paulo, onde está preso desde o último dia 5. Na imagem, o ator aparece torcendo uma peça de roupa, de relógio e cordão, no pátio da prisão.

Dado foi preso pelo não pagamento da pensão alimentícia de um dos seus três filhos, fruto do relacionamento que teve com Fabiana Vasconcelos. A dívida é de R$196 mil, e o ator alega não ter o dinheiro para efetuar o pagamento.

Segundo o colunista Leo Dias, a mãe do ator, Pepita Rodrigues foi a São Paulo tentar tirar o filho da cadeia. "Ele está bem. Está em uma cela separada dos presos convencionais", disse ela o colunista.

Apesar de estar em cela separada dos demais presos, Dado segue uma rotina de um detento normal, sem regalias, nem a dieta vegana. Segundo o colunista, Dado não tem trazido preocupações aos carcereiros e que permanece tranquilo e sereno.

O ator só será liberado caso pague o valor total da dívida ou caso o juiz considere algum tipo de negociação. Dado já havia sido preso em agosto do ano passado, mas deixou a prisão após conseguir uma liminar. Dado é pai de Ana Flor, Eduardo e Valentim - cada filho tem uma mãe diferente.