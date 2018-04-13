Dado Dolabella deve mais de R$ 100 mil a camareira, diz colunista

Mal saiu da cadeia por dever a pensão alimentícia de um dos filhos, Dado Dolabella está envolto em outra polêmica envolvendo dinheiro. Segundo Leo Dias, a dívida do ator com a camareira agredida por ele em 2008, Esmeralda Honório, passou a casa dos R$ 100 mil.

Para quem não se lembra, Esmeralda foi agredida por Dado durante um briga dele com sua ex-namorada, Luana Piovani, em 2008, na Boate 00. A camareira entrou na Justiça e hoje espera receber R$ 120 mil de indenização.

De acordo com a publicação, como o valor não foi pago, a Justiça decretou penhora dos bens de Dado, mas até o momento os advogados de Esmeralda não conseguiram penhorar nenhum bem do ator. Mas, a defesa de Esmeralda viu uma saída para receber.

De olho num processo trabalhista que Dado move contra a Record, a defesa da camareira correu na frente. Segundo Leo Dias, caso o ator saia vitorioso neste processo, o ofício pede que o valor da dívida com Esmeralda seja descontado da indenização que ele receberá da emissora.