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Dado Dolabella deve mais de R$ 100 mil a camareira, diz colunista

Caso se refere a agressão durante um briga do ator com sua ex-namorada, Luana Piovani, em 2008, na Boate 00

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 23:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2018 às 23:11
Mal saiu da cadeia por dever a pensão alimentícia de um dos filhos, Dado Dolabella está envolto em outra polêmica envolvendo dinheiro. Segundo Leo Dias, a dívida do ator com a camareira agredida por ele em 2008, Esmeralda Honório, passou a casa dos R$ 100 mil.
Para quem não se lembra, Esmeralda foi agredida por Dado durante um briga dele com sua ex-namorada, Luana Piovani, em 2008, na Boate 00. A camareira entrou na Justiça e hoje espera receber R$ 120 mil de indenização.
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De acordo com a publicação, como o valor não foi pago, a Justiça decretou penhora dos bens de Dado, mas até o momento os advogados de Esmeralda não conseguiram penhorar nenhum bem do ator. Mas, a defesa de Esmeralda viu uma saída para receber.
De olho num processo trabalhista que Dado move contra a Record, a defesa da camareira correu na frente. Segundo Leo Dias, caso o ator saia vitorioso neste processo, o ofício pede que o valor da dívida com Esmeralda seja descontado da indenização que ele receberá da emissora.
Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos.

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