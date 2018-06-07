Cynthia Nixon lança campanha nos 20 anos de "Sex and The City" Crédito: Reprodução/Instagram @cynthiaenixon

Nesta quarta-feira, 6, faz 20 anos que a série Sex and The City, da HBO, estreou. A trama revelou atrizes como Sarah Jessica Parker, Kim Catrall, Kristin David e Cynthia Nixon, e esta última decidiu se aventurar na política neste ano.

Cynthia está concorrendo para governadora do Estado de Nova York, e aproveitou o aniversário da série para lançar uma campanha temática. Trata-se de uma série de produtos, como camisetas e sacolas, que usam a frase: "Eu sou uma Miranda e vou votar na Cynthia".

"Você é uma Miranda que vai votar em Cynthia? Em homenagem ao #SAT20, aqui está uma linha de produtos criadas pela equipe do perfil de Instagram "Todos os looks de Sex and the City"... porque, bem, nós todas deveríamos ser Mirandas e votar na Cynthia", tuitou o perfil oficial da atriz/candidata.