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Política

Cynthia Nixon lança campanha nos 20 anos de 'Sex and The City'

Cynthia está concorrendo para governadora do Estado de Nova York

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 12:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 12:14
Cynthia Nixon lança campanha nos 20 anos de "Sex and The City" Crédito: Reprodução/Instagram @cynthiaenixon
Nesta quarta-feira, 6, faz 20 anos que a série Sex and The City, da HBO, estreou. A trama revelou atrizes como Sarah Jessica Parker, Kim Catrall, Kristin David e Cynthia Nixon, e esta última decidiu se aventurar na política neste ano.
Cynthia está concorrendo para governadora do Estado de Nova York, e aproveitou o aniversário da série para lançar uma campanha temática. Trata-se de uma série de produtos, como camisetas e sacolas, que usam a frase: "Eu sou uma Miranda e vou votar na Cynthia".
"Você é uma Miranda que vai votar em Cynthia? Em homenagem ao #SAT20, aqui está uma linha de produtos criadas pela equipe do perfil de Instagram "Todos os looks de Sex and the City"... porque, bem, nós todas deveríamos ser Mirandas e votar na Cynthia", tuitou o perfil oficial da atriz/candidata.
Cynthia declarou sua candidatura em março, e ela tem como principais bandeiras a melhora da saúde, educação e a legalização da maconha. "Eu estou concorrendo porque eu sou uma novaiorquina há muito tempo e amo este Estado, e eu sei como poderia deixá-lo melhor. Eu não acho que há nada errado com artistas na política. Claro que te dá uma plataforma, mas o que importa é o que você faz com essa plataforma", disse ela ao The Late Late Show na época.

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