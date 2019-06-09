Cristiano, da dupla com Zé Neto, volta à rotina de shows após cirurgia

A dupla Zé Neto e Cristiano Crédito: Divulgação

O cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, retomou neste final de semana à rotina de shows, após uma semana de repouso por conta de uma apendicite. "Assim que subi no palco, a gente cantou abraçado, eu falei: 'Cara, eu nasci pra isso', eu não aguentaria viver sem isso", afirmou o cantor na noite deste sábado (8).

O sertanejo foi internado às pressas no dia 29 de maio, quando a dupla estava a caminho da cidade de Jataí, em Goiás, para uma apresentação. Ao ser diagnosticado com apendicite, ele foi levado ao Hospital de Base, em São José do Rio Preto, onde passou por cirurgia. A alta aconteceu dois dias depois.

O retorno aos palcos aconteceu na sexta (7) e, no dia seguinte, a dupla já estava emendando duas apresentação em uma única noite. No estádio do Canindé, na zona norte de São Paulo, onde ela abriu as apresentações da festa junina da Portuguesa, o cantor falou que só não pode pegar peso ou jogar bola: "Mas essas são coisas que eu já não faço mesmo", brincou.

"Foi uma alegria muito grande [voltar], uma sensação que não dá nem pra explicar. Às vezes a gente fica cansado, estressado, irritado com muita coisa que acontece e quer descansar, ficar em casa, mas eu vi que não, não posso parar com isso", afirmou ele ao lado do Zé Neto, que por uma semana manteve a agenda da dupla sozinho.

Essa não foi a primeira vez que Zé Neto se apresentou sozinho. No início da carreira, ele já tinha passado por isso, quando o companheiro teve caxumba. "Mas dessa vez pesou mais, pela responsabilidade, pelo tamanho que a dupla tem hoje", afirmou o sertanejo, que chegou a dividir o palco com o filho Zé Filho, de apenas um ano, em um show.

"Uma coisa é ser um cantor solo, que começou cantando sozinho, que já tem o costume, os trejeitos. Outra coisa é quando você é acostumado a ter seu irmão ali, dando respaldo e, de repente, você olha pro lado e ele não está lá, você está sozinho. Mas em todo lugar que eu fui a galera fez a segunda voz do Cristiano", conta aos risos.

ROTINA PESADA

Após um 2018 frenético, Zé Neto e Cristiano comemoram os pequenos ajustes que conseguiram dar na agenda para ter mais tempo para a família. Mas descanso mesmo é pouco e a dupla não está achando ruim não: "Não tem como parar. Você cansa, ninguém é um robô, mas passam três ou quatro dias e a gente já está louco para voltar", afirma Cristiano.

"As dobras (quando fazem dois shows por dia) diminuíram, apesar de hoje serem duas apresentações", diz Zé Neto. "Mas não é mais uma rotina, a gente estuda uma vez ou outra, para não falhar com nenhum contratante, nenhuma cidade. Assim a gente consegue ficar mais perto da família", completa.

Em números, a dupla costumava fazer até quatro noites seguidas com dobras de apresentações durante o ano de 2018. No primeiro semestre, os dois cantores afirmam que fizeram em média duas dobras por mês.