'Criminalização da homofobia é importante', diz Daniela Mercury

Crédito: Reprodução/Instagram @maluvercosa

Daniela Mercury, 53, afirma que, desde o início, sua união com a jornalista Malu Verçosa, 42, foi baseada em lutas importantes para a comunidade LGBT. Nesse momento, o foco do casal é a criminalização da homofobia. Comemorando seis anos de casamento, a cantora, 53, afirma que, desde o início, sua união com a, 42, foi baseada em lutas importantes para a comunidade. Nesse momento, o foco do casal é a

"São seis anos de casamento. Para a gente não passou tão rápido não, foi na base de muita discussão sobre o assunto, muitas lutas que continuam tão importantes. [A criminalização da homofobia] É importante porque estamos realmente num momento frágil, por conta de olhares distintos", afirma.

Ela ainda continua: "É preciso respeito à democracia. Todo mundo quer ser acolhido. E é lógico que eu, como artista e militante social de tantas causas, há tantos anos, estou aqui fazendo também esse meu papel. Abre a porta desse armário que não tem censura pra me segurar", disse a cantora, citando o próprio hit.

A afirmação de Mercury foi feita durante o Senna Day Festival, evento realizado no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, nesta quarta-feira (1º), em memória aos 25 anos da morte de Ayrton Senna. Malu Verçosa acompanhou a cantora na celebração, mesmo usando uma bota ortopédica.

Xuxa, 56, no palco do evento, a cantora afirmou que está sentindo uma onda de nostalgia no ar, nos últimos tempos, e falou falou até sobre um possível encontro com Sandy e Junior, que anunciaram turnê juntos após 12 anos. Em meio às homenagens a Ayrton Senna, morto em 1994, e com o reencontro com, 56, no palco do evento, a cantora afirmou que está sentindo uma onda de nostalgia no ar, nos últimos tempos, e falou falou até sobre um possível encontro com Sandy e Junior, que anunciaram turnê juntos após 12 anos.

"Eu encontrava com eles nas estradas, agora que eles lançaram a turnê eu disse: 'vou matar as saudades'. A gente sempre viajava juntos, se batia em todos os eventos. Eu ainda tenho todos os figurinos originais dos anos 1990. Então fiz a brincadeira, de repente um evento de sucesso com Sandy e Jr.", disse.