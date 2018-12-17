Criador do Miss Bumbum acusa Gretchen de usar marca sem autorização

Cacau Oliver e Gretchen: o criador do Miss Bumbum acusa cantora de usar marca sem autorização em letra de "Bumbum Gourmet", nova música da Rainha do Rebolado Crédito: Montagem Gazeta Online

O Miss Bumbum foi criado em 2011 pelo jornalista Cacau Oliver. Patenteada, a marca tem que ter autorização para ser usada. Na última semana, o idealizador do evento entendeu que Gretchen, em uma nova música, fez referência ao concurso sem ter comunicado o empresário.

"A música faz referência clara ao Miss Bumbum, citando os versos 'Miss Bumbum quer dançar. Miss Bumbum quer rebolar', sem autorização da marca patenteada", disparou Cacau, que completou: "Os advogados responsáveis já foram informados sobre a situação e ações cabíveis deverão ser tomadas".

A partir de 2019, o Miss Bumbum deixará de existir no Brasil para vir em uma versão internacional e com novo nome. Será Miss Bumbum World. A primeira competição nesses moldes será sediada no México, onde representantes de 50 países devem participar do evento.

Procurada pela reportagem, Gretchen acredita que tenha havido uma "falha de compreensão" por parte de Cacau e se diz à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos. A cantora, por meio de sua assessoria, também destacou que foi convidada a participar da música e em nenhum momento diz que a canção faz menção ao concurso.

"A letra em questão é a seguinte: 'This bum bum wanna dance / This bum bum wanna shake", retrucou, sobre o trecho da canção que é questionado pelo criador do concurso.

GRETCHEN LANÇA "BUMBUM GOURMET"

A música, lançada na última semana por Gretchen em parceria com J Brasil promete ser o novo hit do verão. No clipe, a cantora de 59 anos surge em modelos conceituais e já rompe o vídeo com um modelo longo branco, com os cabelos mais compridos e com um ar quase que angelical.

Gretchen no clipe de "Bumbum Gourmet", sua nova música com parceria de J Brasil Crédito: Reprodução/YouTube J Brasil