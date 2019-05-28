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Cerimônia

Corpo de Gabriel Diniz é velado em João Pessoa

Cantor morreu vítima de acidente aéreo aos 28 anos

Publicado em 

28 mai 2019 às 11:22

Publicado em 28 de Maio de 2019 às 11:22

Corpo de Gabriel Diniz é velado no Ronaldão, ginásio de João Pessoa, na Paraíba Crédito: Reprodução/Instagram @mariaveronica2405
O corpo de Gabriel Diniz, de 28 anos, chegou ao Ginásio Poliesportivo Ronaldo Cunha Lima, em João Pessoa, na Paraíba, por volta das 3h desta terça-feira (28). 
> Gabriel Diniz morreu com impacto da queda, diz IML
Segundo informações da revista Quem, o corpo do cantor será velado no local, com cadeiras reservadas para familiares e amigos próximos, mas aberto ao público. 
> "Falavam em casar", diz pai de Gabriel Diniz sobre noiva
Às 5h desta terça (28), começou o processo de velório do corpo restrito a família e amigos próximos, que estavam muito abalados e emocionados. Às 8h, a cerimônia foi aberta ao público. 
GABRIEL DINIZ MORREU
O cantor morreu vítima de um acidente aéreo em uma área de mangue em Estância, no Sul de Sergipe.
> Último show de Gabriel Diniz, de "Jenifer", no ES foi há dois meses
A aeronave em que Gabriel estava não poderia oferecer o serviço de táxi aéreo, de acordo com informações do G1, e até por esse motivo as investigações da tragédia vão seguir com um órgão de alto escalão.
O acidente aconteceu nesta segunda-feira (27) e a morte do cantor foi confirmada por volta das 14h55.

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