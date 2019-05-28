Corpo de Gabriel Diniz é velado em João Pessoa

Corpo de Gabriel Diniz é velado no Ronaldão, ginásio de João Pessoa, na Paraíba Crédito: Reprodução/Instagram @mariaveronica2405

Gabriel Diniz, de 28 anos, chegou ao Ginásio Poliesportivo Ronaldo Cunha Lima, em João Pessoa, na Paraíba, por volta das 3h desta terça-feira (28). O corpo de, de 28 anos, chegou ao Ginásio Poliesportivo Ronaldo Cunha Lima, em, na, por volta das 3h desta terça-feira (28).

Segundo informações da revista Quem, o corpo do cantor será velado no local, com cadeiras reservadas para familiares e amigos próximos, mas aberto ao público.

Às 5h desta terça (28), começou o processo de velório do corpo restrito a família e amigos próximos, que estavam muito abalados e emocionados. Às 8h, a cerimônia foi aberta ao público.

GABRIEL DINIZ MORREU

A aeronave em que Gabriel estava não poderia oferecer o serviço de táxi aéreo, de acordo com informações do G1, e até por esse motivo as investigações da tragédia vão seguir com um órgão de alto escalão.